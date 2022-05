Der Zug in Kroatien braucht für 267 km lange Strecke fast 23 Stunden

Zeitgefühl ade

Kein Wunder, dass die doch ernüchternden Zustände auf Kroatiens Schienen zum Spott geworden sind. Gerade geht in den sozialen Netzwerken ein Screenshot um. Dieser stammt von der Homepage der "Hrvatske željeznice". Es handelt sich um einen Versuch, eine Zugverbindung zwischen der Hauptstadt Zagreb und der Küstenstadt Pula in Istrien zu finden.

Die Bahnhöfe der beiden Städte sind 267 Kilometer voneinander entfernt. Eine direkte Zugverbindung gibt es aber nicht. Also werden dem Suchenden Alternativen angeboten. Eines ist sicher: Diese sind nur etwas für Abenteurer bzw. Reisende, für die die Zeit kein Faktor ist.

Warum? Um von Zagreb nach Pula zu kommen, müssen Sie mindestens 8 Stunden und 48 Minuten einplanen. So lange dauert die kürzeste Verbindung mit zweimaligem Umsteigen. Der Preis für einen Passagier in eine Richtung beträgt 73 Kuna und 10 Lipa, umgerechnet 9,70 Euro. Sollten Sie allerdings ganz viel Zeit haben, dann böte sich folgende Zugverbindung an: Sie fahren heute um 14:22 Uhr ab und sind am Tag darauf um 13:05 Uhr in Pula. Nach nur 22:43 Stunden.