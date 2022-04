Ein Militärkonvoi sorgte für Angst und Schrecken in Kroatien und Bosnien

Sorge auch in der Nachbarschaft

Nicht zuletzt dieses Video sorgte für Unbehagen in Kroatien, aber auch im benachbarten Bosnien und Herzegowina. Dort schrieben einzelne Medien, der Konvoi wäre aus dem Westen kommend weiter auf das bosnisch-herzegowinische Territorium gefahren. Entsprechende Berichte dementierte wenig später das kroatische Verteidigungsministerium.

"Am Grenzübergang Beli Manastir in der Republik Kroatien fuhr gestern ein Eisenbahnzug mit Ausrüstung der britischen Streitkräfte in das Hoheitsgebiet der Republik Kroatien ein. Dieser verließ das Hoheitsgebiet der Republik Kroatien am Grenzübergang Tovarnik (Grenze zu Serbien, Anm.). Dieselbe Strecke haben heute auch Waggons mit der Ausrüstung der französischen Streitkräfte genommen", hieß es in einer Erklärung des Ministeriums. Es handle sich um Transite durch Kroatien, zu denen sich der Balkan-Staat mit seinem NATO-Beitritt verpflichtet habe.

Das Ziel der Züge, die bei Kroaten und Bosniern für ein Déjà-vu gesorgt haben, ist kein Mysterium. Es ist die Ukraine.