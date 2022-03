Luftverteidigung auf dem Balkan in Alarmbereitschaft versetzt

Nach dem Drohnenabsturz in Zagreb und mehreren Bombenalarmen in Serbien haben die Balkanländer ihre Luftverteidigungen in Alarmbereitschaft versetzt. Zwei amerikanische F-16C-Jäger des 555. Geschwaders vom Stützpunkt Aviano (Italien) kamen Kroatien zu Hilfe, während die Jäger der serbischen, ungarischen und rumänischen Luftwaffe Flüge von Air Serbia und Turkish Airlines abfingen, heißt es auf Balkanska bezbednosna mreža (Balkan-Sicherheitsnetz), einem Portal, auf dem mehrere Journalisten aus dem südosteuropäischen Raum über Sicherheitsthemen berichten.

Nach dem Absturz des ukrainischen Flugobjekts Tu-141 in der Nacht des 10. März seien das politische Leben und die Öffentlichkeit Kroatiens aufgrund der ausbleibenden Reaktion des integrierten Luft- und Raketenabwehrsystems der NATO (NATO Integrated Air and Missile Defence System) erregt.

Der Kommandoposten Torrejon in der Nähe von Madrid sei demnach für die Balkan-Region zuständig und sammle Radarbilder von nationalen Luftüberwachungs- und Meldesystemen, darunter von rumänischen, ungarischen und kroatischen. Obwohl die Radargeräte in allen drei Ländern aktiv waren, wurden die diensthabenden Luftverteidigungskräfte, sprich die Jagdflieger, am Tag des Drohnenabsturzes nicht eingesetzt. "In Kroatien war das nicht einmal möglich, weil die MiG-21-Flotte vom Flughafen bzw. Luftwaffenstützpunkt Pleso bei Zagreb nur von morgens bis abends in Bereitschaft ist. Und die Drohne stürzte in der Nacht ab", heißt es in dem Bericht.