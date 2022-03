Abgestürzte Militärdrohne in Zagreb hätte beinahe Katastrophe verursacht

Doch keine Fliegerbombe?

Während die Untersuchungen noch laufen, sind in den kroatischen Medien Expertenmeinungen zu lesen bzw. hören, die eine andere These ins Spiel bringen. Einige Militäranalysten behaupten, dass es sich dabei nicht um eine Fliegerbombe, sondern um die Explosion eines Systems zur Selbstzerstörung von Ausrüstung und Daten gehandelt habe.



Die Nachrichtenagentur Hina zitierte die Einschätzung eines Piloten der kroatischen Luftwaffe, Ivan Selak. Dieser sei "fast sicher", dass an der Absturstelle keine Fragmente der Fliegerbombe gefunden wurden, denn "wäre ein Sprengstoff darin gewesen, dann stünde heute nur die Hälfte des Studentenwohnheims", in dessen Nähe das Flugobjekt abstürzte.