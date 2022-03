Mysteriöser Absturz eines Flugobjekts in Zagreb: War es eine russische Drohne?

An diesem Freitagmorgen gibt es in den kroatischen Medien nur ein Thema: Was ist eigentlich am Donnerstag, kurz nach 23 Uhr, passiert? Ein explosionsartiger Knall war im Stadtteil Jarun und den benachbarten Bezirken zu hören. Die Anrainer flohen aus ihren Wohnungen, viele verbrachten die Nacht im Freien. Sie trauten sich nicht mehr in ihre Häuser zurück, denn auch mehrere Stunden nach dem Knall konnte niemand sagen, was eigentlich passiert ist.

Auch am Morgen danach war man in Zagreb zunächst nicht viel schlauer. Die Medien überschlagen sich in Mutmaßungen, Theorien, die von etlichen Experten angestellt werden. Als Fakt galt, dass auf der Wiese neben dem Parkplatz eines Studentenwohnheimes ein Krater zu sehen war. Dieser hatte einen Umfang von etwa drei Metern.