Fliegen US-Kriegsflugzeuge über Österreich?

Tag 8 des Krieges in der Ukraine, Tag 8 des Krieges in Europa. Die Nerven liegen blank, jede Meldung zur Bedrohung in Europa droht aufgebauscht zu werden. Bilder, Nachrichten und Videos von Explosionen werden durch Klicks in den digitalen Äther geschickt. Doch nicht immer sollte man seinen Augen trauen. Denn auch die Desinformation rund um den Krieg in der Ukraine floriert. Zuletzt häuften sich in Österreich Meldungen über Militärflugzeuge, die den österreichischen Luftraum durchfliegen. Aber sind sie echt und was würde das für den Neutralitätsstatus bedeuten?