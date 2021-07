Belarus-Überflüge sorgten für Spannungen zwischen EU und Österreich

Hololei und Berrigan betonten, dass eine Ausnahmebestimmung der Sicherheitsdirektive für "Flüge unter unvorhergesehen Umständen" keinesfalls auf das österreichische Bedarfsflugunternehmen bezogen werden könne. "Als Konsequenz (des Ignorierens der Direktive durch International Jet Management, Anm.) gibt es ein klares Risiko, dass sich diese Situation zu einer Untersuchung darüber entwickelt, ob die österreichischen Behörden in der Lage sind, eine ordentliche Aufsicht in Sicherheitsfragen zu gewährleisten", erklärten die beiden EU-Spitzenbeamten und forderten erneut ein schnelles Eingriffen.

In Unkenntnis des Briefs der EU-Generaldirektoren hatte International Jet Management am selben 2. Juli jedoch schon begonnen, den Luftraum von Belarus zu umfliegen. Der Anwalt des Unternehmens, Joachim J. Janezic, sprach damals von "enormem politischen Druck" österreichischer Behörden, dem man sich gebeugt habe. Einen formalen Bescheid, der diese Überflüge dem Unternehmen verbieten würde, habe es jedoch nicht gegeben, betonte Janezic in einem Telefonat mit der APA am Mittwoch. "Die Entscheidung, ob wir in diesem Zusammenhang rechtliche Schritte gegen die Behörden unternehmen, wurde seitens der Eigentümer noch nicht gefällt", sagte er.

Ein Sprecher des für Zivilluftfahrt zuständigen Staatssekretariats im österreichischen Klimaschutzministeriums teilte am Donnerstagnachmittag indes mit, dass man in Abstimmung mit anderen Ministerien und Behörden sehr wohl in Kontakt mit der EU-Kommission gewesen sei und auch ein laufender Austausch bestanden habe. "Selbstverständlich wurde DG MOVE über die in Österreich gesetzten Schritte informiert, unter anderem ging Anfang Juli an diese Behörde eine ausführliche Darstellung ", erklärte er der APA.