Ist die Neutralität noch zeitgemäß?

PRO

Österreichs Neutralität ist eine Tochter ihrer Zeit. Nach Krieg und Besatzung bot sie den einzigen Weg in die staatliche Souveränität und Freiheit. In den vergangenen fast 70 Jahren hat sie sich so sehr bewährt, dass sie den meisten Österreicherinnen und Österreichern in Fleisch und Blut übergegangen ist. So, als ob es nie anders gewesen wäre oder etwas anderes denkunmöglich scheint. An der seit Jahren, vor allem von ÖVP- oder FPÖ-Seite angestoßenen Debatte, ob sich unsere Neutralität nicht längst überholt hat, haben sich seither noch alle Politiker die Zähne ausgebissen. Die Neutralität abschaffen – das ist hierzulande mittlerweile genauso unbeliebt wie sich ein Atomkraftwerk vor die Nase bauen zu lassen.

Und vor allem: Es wäre total unnötig.

Freilich, Österreich darf sich kraft seiner Neutralität nicht in zwischenstaatliche Kriege einmischen, darf kriegführenden Parteien keine Waffen liefern, keinen Militärbündnissen wie der NATO beitreten und keine fremden Militärbasen auf seinem Territorium dulden. Sind wird deshalb verlassen, allein und wehrlos, wenn uns ein Gegner angreift? Abgesehen von der Schweiz, die uns wohl eher kaum nach der Methode Putin erobern wird, sind wir umgeben von befreundeten EU-Nachbarn. Und sie schulden uns – obwohl wir neutral sind – laut EU-Vertrag (Art. 42, Abs. 7) „alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung“. Eine europäische Armee gibt es zwar noch nicht, aber alle unsere Nachbarn (eben bis auf die Schweiz – und Liechtenstein) sind NATO-Mitglieder.

Ist das feig, wenn wir uns darauf verlassen müssen, dass uns die anderen retten? Mag sein, aber Feigheit ist keine politische Kategorie. Realpolitik ist vielmehr, dass die EU uns mitsamt unserer Grundbedingung der „immerwährenden Neutralität“ als vollwertigen Partner aufgenommen hat.

Ingrid Steiner-Gashi ist EU-Korrespondentin des KURIER in Brüssel