Französische Kampfjets fliegen heute über dem Balkan

Es handelt sich um Sicherheitsvorkehrungen, lautet die offizielle Entwarnung. Dennoch werden die Balkan-Bewohner an diesem Montag bangen Blickes das wohl kurze Schauspiel am Himmel betrachten. Ab heute fliegen die französischen Kampfflugzeuge "Rafale" über der Halbinsel im Südosten Europas.

Frankreich habe u.a. Bosnien und Herzegowina angeboten, in den kommenden Wochen einige Trainingsflüge durchzuführen. Alexander Platzer, österreichischer Kommandeur der in Bosnien ansässigen EUFOR-Mission Althea, habe das Angebot angenommen.

"In einer Zeit, in der das Sicherheitsgleichgewicht in Europa gestört ist, zeigt die EU ihr anhaltendes Engagement und ihre Entschlossenheit, ein sicheres und stabiles Umfeld in Bosnien und Herzegowina und auf dem Westbalkan zu unterstützen", heißt es in einer Erklärung der EUFOR (kurz für European Union Force). Der Flugzeugträger "Charles de Gaulle" habe zuletzt ein operatives Training im Mittelmeer durchgeführt.