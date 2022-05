Apropos problematisch: Ist das Seilbahnprojekt von Doppelmayr in Zagreb jetzt endgültig über den Berg?

Auf jeden Fall, und die Fahrt mit der Gondel auf den Sljeme ist wirklich traumhaft. Es war eine schwere Geburt, selbst für ein Unternehmen wie Doppelmayr, das doch Erfahrung mit schwierigen Rahmenbedingungen hat. Zur spezifischen Konstellation in der Stadt Zagreb kam noch Corona und der unerwartete Tod des früheren Bürgermeisters Milan Bandić, der das Projekt initiiert hatte. Aber schlussendlich wurde alles geregelt, es wurden am Ende sogar Verordnungen angepasst, um den Betrieb zu ermöglichen. Da hat Kroatien doch Flexibilität gezeigt.

Was gibt es Neues von den österreichischen Investoren?

Der Rieder Aerospace-Komponentenhersteller FACC hat schon zu Jahresbeginn im neuen Werk in Jakovlje nördlich von Zagreb mit seiner Produktion begonnen, es ist dies das größtes Greenfield-Investment in Kroatien seit Langem. Zudem hat Cargo Partner in einem vom Österreicher Richard Teichmann entwickelten Gewerbepark bei Velika Gorica ein hochmodernes Logistikzentrum eröffnet. Es tut sich ständig was.

Wird man im Sommer 2023 wie geplant in Kroatien mit Euro bezahlen können?

Mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit wird das EU-Mitgliedsland Kroatien am 1. Jänner 2023 den Euro einführen. Der einzige, aber als gering eingeschätzte Risikofaktor ist die durch Covid und Ukraine-Krise angeheizte Inflationsrate.