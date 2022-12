Klimatologe: Sommer in Kroatien wird bald zu heiß für Urlauber sein

Die Hitze werde Krankheiten verursachen

"Ihr in Kroatien sowie alle anderen im gesamten Mittelmeerraum solltet unbedingt mit deutlichem Temperaturanstieg rechnen. Und ja, das bedeutet wirklich, dass ihr euch fühlen werdet, als würdet ihr in den Tropen leben", erklärte der langjährige Experte des Senders NBC Miami. Heiß werde es demnach vor allem im Landesinneren, da das Meer zumindest ein wenig für Abkühlung sorge. "Damit kann man Mitte des Jahrhunderts rechnen, um 2050 oder 2070", prophezeite der US-Amerikaner.

"Ihr werdet mehr warme Monate haben als jetzt. Gleichzeitig wird es in den heißesten Monaten Juli und August für Touristen sehr hart werden - so sehr, dass die Hitze Krankheiten verursachen wird", sagte John Toohey-Morales und fügte einen Satz hinzu, der sich für die meisten Kroaten wie eine Drohung anhört: "Es ist durchaus denkbar, dass es in diesen Monaten in bestimmten Städten zu heiß für den Tourismus werden könnte".