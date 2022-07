"Warme Brühe": Die Wassertemperaturen in Kroatien erreichen Rekordwerte

"Wie eine warme Brühe". In den vergangenen Tagen wurden in Kroatien derartige Vergleiche öfter angestellt. Denn an der kroatischen Küste wurden beispiellose Meerestemperaturen gemessen. Nachdem am Montag auf der Insel Mljet der Rekord von 30 Grad gemessen worden war, gab es am Dienstag ähnliche Werte.

So etwa in Dubrovnik, wo das Wasserthermometer 29 Grad anzeigte, während es in Split und auf den beiden Inseln Lastovo und Krk 28 Grad anzeigte. Besorgt sind neben den vielen Urlaubern, die im Meer kaum Abkühlung finden, vor allem die Wissenschaftler, denn der durch globale Erwärmung bedingte Anstieg der Meerestemperaturen hinterlasse zunehmend auch bei Meeresbewohnern Spuren. Die Experten seien erstaunt über die Geschwindigkeit, mit der sich die Meereswelt verändert, schreibt das Portal des staatlichen TV-Senders HRT.