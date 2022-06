So wird das Wetter in Kroatien in diesem Sommer

Hitzewellen

Die Experten gehen davon aus, dass es in den kommenden Monaten mehrere Hitzewellen geben wird. Es sei aber nicht möglich, vorherzusagen, wie lange sie andauern oder wann sie auftreten werden. Die Gefahr von Hitzewellen wird zudem durch die aktuelle Dürre erhöht, denn in der Zeit von Jänner bis April dieses Jahres wurde in vielen Teilen Kroatien ein Niederschlagsmangel verzeichnet.



Das heißt aber nicht, dass es keine kürzeren Erfrischungen, also Perioden mit Temperaturen um das klimatologische Mittel oder sogar darunter, geben wird. Selbstverständlich sei es auch hier auf saisonaler Ebene nicht möglich, genau zu sagen, wann dies der Fall sein wird. Die Meteorologen empfehlen daher, die Vorhersagen für einen kürzeren Zeitraum zu verfolgen, vorzugsweise bis zu ein paar Tage im Voraus.