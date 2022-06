Schwebender Räuber

Die Kompassqualle lebt in einer Wassertiefe von 0 bis 10 Meter auch in Küstennähe, also den klassischen Schwimm- und Schnorcheltiefen. Der gelbbraune Schirm dieses Tiers kann einen Durchmesser von bis zu 30 Zentimeter erreichen, die Tentakel, die mit den giftigen Nesselzellen und Gift bestückt sind, können eine Länge von bis zu 1 Meter erreichen.

Bei Sichtung im Wasser heißt es: am besten zurückschwimmen. Bei Berührung explodieren die Nesselzellen, Nesselgift reizt die Haut. Die meisten Quallen im Mittelmeer sind ungefährlich, der Stich der Kompassqualle kann aber schmerzhaft sein.