Das Ende der Staus an den Grenzen zu Kroatien naht

Kroatien steht kurz vor dem Beitritt zum Schengen-Raum. Am Mittwoch hat der EU-Rat dem Europäischen Parlament hat einen Entscheidungsentwurf über die vollständige Anwendung des Schengen-Besitzstandes in der Republik Kroatien übermittelt. In dem an die Parlamentspräsidentin Roberta Metsoli gerichteten Schreiben wird um eine schnellstmögliche Stellungnahme gebeten.

"Im Allgemeinen sind wir bereit für den Schengen-Beitritt, wir sind bereit für die rechtlichen Standards, wir sind bereit für den Schutz der Grenze, wir sind vollständig bereit", hatte der kroatische Premierminister Andrej Plenković bereits vergangene Woche vor dem EU-Gipfel in Brüssel gegenüber den EU-Abgeordneten.

Ă„nderungen bereits zu Jahresbeginn

Der Beitritt Kroatiens zum Schengen-Raum hat auch Auswirkungen fĂĽr zahlreiche Ă–sterreicher, die im Land an der Adria-KĂĽste urlauben. In erster Linie geht es um die Abschaffung der Grenzkontrollen, die jeden Sommer fĂĽr kilometerlange Staus sorgen.

Wie die kroatische Nachrichtenagentur Hina am Mittwoch berichtete, habe der EU-Rat vorgeschlagen, dass bereits ab dem 1. Jänner 2023 Kontrollen an den Land- und Seegrenzen Kroatiens abgeschafft werden. Kontrollen an den Flughäfen sollen aber erst ab dem 26. März nächsten Jahres abgeschafft werden. Die unterschiedlichen Termine hätten demnach technische Gründe.