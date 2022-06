Schmerzhaft: Kroaten verglichen Essenspreise von heute und 2020

Großer Unterschied

Sever deutete auf einen wesentlichen Unterschied zwischen seinem und anderen EU-Ländern hin. "Interessanterweise besagen Theorien, dass der Anteil von Lebensmitteln und alkoholfreien Getränken am monatlichen Haushaltsverbrauch umso höher ist, je ärmer das Land ist. Laut Eurostat-Daten lag dieser im EU-Durchschnitt bei etwa 13 Prozent, in weiter entwickelten Ländern sogar noch darunter. In Kroatien liegt er bei 27,2 Prozent", stellte der Gewerkschafter fest.

Aus seiner Sicht sei das ein Hinweis darauf, wie ärmlich Kroatien im EU-Vergleich ist. "Wir geben ein Drittel unseres Einkommens für Lebensmittel aus. Und Europäer ein Neuntel. Das ist ein großer Unterschied“, erklärte er.