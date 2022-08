Nun wird abgestraft: Ende der "Handtuch-Kriege" an kroatischen Stränden

Der Kampf um einen (guten) Platz am Strand gehört zu den Kehrseiten eines Sommerurlaubs. Manche Strandbesucher verschaffen sich dabei einen Vorteil, indem sie am Abend davor ein Strandtuch am gewünschten Strandabschnitt liegen lassen, um dieses Plätzchen am Tag darauf für sich beanspruchen zu können. Dieser Art der "Reservierung" wird nun langsam, aber sicher ein Ende gesetzt.

Immer mehr Gemeinden und Städte in Kroatien beschließen nämlich, Touristen, die ihre Handtücher am Strand liegen lassen, abzustrafen. So etwa in Novi Vinodolski, einem nahe Rijeka gelegenen Küstenort. Dort droht "Handtuchhinterlegern" eine Geldstrafe in Höhe von bis zu 1.500 Kuna (umgerechnet 200 Euro). Zu ähnlichen Maßnahmen will auch die Verwaltung des Örtchens Baška auf der beliebten Insel Krk greifen.