Braindrain. Das ist das Problem, das Kroatien seit Jahren aus der Balance bringt. Die Kroatinnen und Kroaten zieht es immer mehr in den Westen Europas, wo die Gehälter immer noch deutlich höher sind als in der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik. Unterdessen steigt aber in dem beliebten Urlaubsland der Österreicherinnen und Österreicher der Bedarf an saisonalen Arbeitskräften stetig.

Laut neuesten Angaben des kroatischen Statistikinstituts würden derzeit 124.000 Gastarbeiter im Lande weilen. Ganze 424 Arbeitsvermittlungsagenturen seien demnach registriert. Die meisten sind hinzugekommen, nachdem Kroatien 2021 beschlossen hatte, einen Arbeitskräfteimport ohne jegliche Auflagen zu ermöglichen.

Die meisten Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter sind im Bauwesen, Tourismus und Gastronomie tätig. Doch niemand scheint Interesse an einem Berufszweig zu haben - dem Friedhofs- und Bestattungswesen.