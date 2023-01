Kroatien: Der Euro löste über Nacht die Kuna ab

Vier von fünf Mitarbeitern im Headquarter gegenüber vom Westbahnhof sind in das Euro-Projekt involviert. Die IT-Spezialisten haben 80 Applikationen adaptiert. So konnten über Nacht alle Kuna- in Euro-Konten umgewandelt werden. 257 der 429 über das ganze Land verteilten Raiffeisen-Bankomaten waren noch im alten Jahr mit Euro befüllt worden – alle gingen im Laufe des Neujahrstags in Betrieb.

Was Touristen aus Österreich wissen sollten: Bis zum 15. Jänner können sie überall in Kroatien noch in beiden Währungen bezahlen, und noch bis zum 31. Dezember nehmen Kroatiens Banken Kuna an.