Schengen plus Euro: Kroatiens verspätete Ankunft in Europa

Alles in allem mögen sie uns „Alpen-Schwabos“ aber.

Speziell in Zagreb wird immer noch die gemeinsame Geschichte in der Monarchie bemüht, an der Adria freut man sich über die zahllosen verlässlichen, finanzstarken Urlauber aus dem nördlichen Fast-Nachbarland. Und jeder und jede kennt jemanden, der „oben“ arbeitet und dort gute Euro verdient, wovon in ganz Kroatien auch zu diesen aktuellen Feiertagen schöne Autos mit österreichischen Kennzeichen zeugten.