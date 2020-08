Kroatien in der Urlauberkrise: Die einen blieben, andere buchen

"Unfair"

Am Montag schöpfte Kapetanović neue Hoffnung. Er kann der Entscheidung der österreichischen Regierung nur teilweise etwas abgewinnen: „Jedes Land hat das Recht, in der Krise seine Entscheidungen zu treffen. Aber dass man ganz Kroatien in einen Topf geworfen hat, das empfinde ich als unfair.“ Veljko Ostojić wundert sich zeitgleich in seinem Büro in Zagreb über die ersten Zahlen, die bei ihm nach dem Wochenende einlangen. Der Direktor des Kroatischen Tourismusverbands leitet daraus ab: „Gut die Hälfte der 40.000 Österreicher sind nicht heimgefahren.“

"Solidarität, nicht Diskriminierung"

Auch er versteht die Entscheidung der Regierung in Wien nicht, auch wenn man sich dort auf die stark gestiegenen Zahlen beruft: „Wir haben seit gestern in Istrien nur eine Neuinfektion, und zwei in der Kvarner Bucht. Ich möchte hiermit Kanzler Kurz höflich an die Grundwerte der Europäischen Union erinnern, die auf Solidarität und nicht auf Diskriminierung basieren.“ Eine partielle Reisewarnung für Zagreb und Split hätte man in Kroatien gut verstanden, so Ostojić. „Unsere Regierung hat möglicherweise einen Fehler begangen. Man hat – anders als in Istrien – dem Treiben der jungen Leute in den Nachtklubs zu lange zugesehen.“