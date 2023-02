Russische Medien: "Serbische Raketen fliegen über den Köpfen der Russen"

Die neuesten Medienberichte aus Russland nähren zusätzlich die These, dass Serbien sich von Russland distanziert. Darin ist die Rede von serbischen Waffenlieferungen an die Ukraine. "Über den Köpfen der Russen fliegen serbische Raketen", schrieb das regierungsnahe Portal mash. Demnach sollen 3.500 M-21-Raketen über die Türkei und Slowakei an die ukrainische Front geliefert worden sein. Ob die serbische Regierung genau wusste, wo die Waffen tatsächlich hingeliefert werden, ist unklar.

Der serbische Verteidigungsminister Miloš Vučević betonte am Montag, dass sich Serbien nicht an Waffenlieferungen beteiligen werde. "Wir verkaufen unsere Waffen und militärische Ausrüstung an keine der beiden Seiten in diesem Konflikt. Ob private Unternehmen auf Drittmärkten sie kaufen und an Unternehmen in anderen Ländern verkaufen, ist nicht unsere Sache“, sagte Vučević in einer parlamentarischen Anhörung.

Laut mash soll der einst sogar von Interpol verfolgte Waffenhändler Slobodan Tešić an der Lieferung beteiligt worden sein. Die Opposition wollte in der Anhörung wissen, ob das stimmt. Der Verteidigungsminister lieferte keine Antwort.