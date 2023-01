Ukraine braucht "einige hundert" Kampfpanzer

In seinem harten Vorgehen gegen internationale Menschenrechts- und Friedensorganisationen hat Moskau jetzt auch die in den USA angesiedelte „Andrei Sakharov Foundation“ auf seine schwarze Liste gesetzt. Der Fonds sei mit sofortiger Wirkung eine in Russland „unerwĂŒnschte Organisation“, teilte am Montag die Generalstaatsanwaltschaft in Moskau mit. Die Behörde vertrat die Ansicht, dass die TĂ€tigkeit des Sacharow-Fonds „die Verfassungsordnung und Sicherheit Russlands“ gefĂ€hrde.

Der nach dem russischen Physiker, Dissidenten und FriedensnobelpreistrÀger benannte Fonds verleiht unter anderem Stipendien an herausragende Physik-Studenten in Russland. Daneben finanziert er auch das Sacharow-Zentrum in Moskau.

Moskau hat in den vergangenen Jahren eine Reihe namhafter Menschenrechtsorganisationen verboten oder deren Arbeit in Russland einstellen lassen.