Leopard-Panzer für die Ukraine: Druck auf Deutschland wächst

Der Druck auf Deutschland, Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern, wächst täglich. Jetzt werden auch Stimmen beim EU-Außenminister-Treffen in Brüssel laut. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte am Montag, er befürworte die Lieferung. "Wir sind hier, um darüber zu diskutieren", sagte er vor einem Video-Gespräch mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba. Allerdings liege die Entscheidung bei Berlin.

Polen will indes bei der deutschen Bundesregierung um eine Genehmigung für die Lieferung der in Deutschland hergestellten Kampfpanzer vom Typ Leopard an die Ukraine bitten. Gleichzeitig bereite man sich aber offenbar auch auf eine Ablehnung vor. "Wir werden eine solche Genehmigung beantragen, aber das ist ein zweitrangiges Thema", sagte Regierungschef Mateusz Morawiecki am Montag in Posen.

Selbst falls Polen am Ende keine Zustimmung Berlins erhalten würde, wolle man im Rahmen einer kleinen Koalition handeln. "Wenn die Deutschen nicht in dieser Koalition sind, werden wir trotzdem unsere Panzer zusammen mit anderen in die Ukraine verlegen", so Morawiecki weiter.