Deutschland unter Zugzwang: Polen beantragt Genehmigung für Panzerlieferung

Er kann in voller Fahrt bis zu fünf Kilometer weit schießen. Sein größter Vorteil: Theoretisch gäbe es die Leopard-Panzer in großer Stückzahl. Etwa 2.000 davon sind derzeit in europäischen Armeen aufgelistet, in Deutschland allein rund 350. Auch Munition wäre in großer Zahl verfügbar. Unklar ist allerdings, wie viele Leopard-Panzer im Augenblick überhaupt einsatzbereit sind.

Ohne schwere Kampfpanzer sind Rückeroberungen, wie sie die ukrainische Armee im Osten und Südosten des Landes anpeilt, schlichtweg unmöglich.

Mindestens 300 Kampfpanzer seien notwendig, heißt es von Expertenseite. Sie allein haben die Angriffskraft, um diese Gebiete unter Kontrolle zu bringen. Zusätzlich will die Ukraine etwa 600 Schützenpanzer und 600 Artilleriegeschütze.