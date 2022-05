Die Musikerinnen der russischen Punkband Pussy Riot fordern einen Importstopp für russisches Gas und Öl. Das Geld für den Krieg in der Ukraine komme aus Europa, sagten die Aktivistinnen am Montagabend in den ARD-"Tagesthemen". So lange Gas und Öl in Russland gekauft werden, könne der Krieg nicht gestoppt werden. Bandmitglied Maria Aljochina bezeichnete den russischen Präsidenten Wladimir Putin als Kriegsverbrecher. Dieser müsse vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zur Verantwortung gezogen werden. Die Band ist gerade auf einer "Pussy Riot Anti-War Tour" in Europa unterwegs.