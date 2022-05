Polen kündigt Gasliefervertrag mit Russland

Wie PAP unter Berufung auf die beiden Regierungsvertreter weiter erläuterte, fiel die Entscheidung der polnischen Regierung bereits in einer Kabinettssitzung am 13. Mai. Weil es sich aber um einen internationalen Vertrag handle, sei nach Angaben von Ministerin Moskwa eine formelle Note des Außenministeriums in Warschau an die russische Regierung notwendig.

Diese schriftliche Erklärung werde noch im Laufe des Montags versendet, kündigte Moskwa an.