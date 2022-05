Wien-Energie-Chef: "So viel erneuerbare Energie gibt’s nicht"

Substitution bedeutet zu einem Gutteil Umstellung auf Strom?

Ja, die Stromnutzung wird stark zunehmen, in Summe erwarten wir beim Stromverbrauch eine Zunahme um 58 Prozent. In der Raumwärme steigt er um 50 Prozent, in der Fernkälte wird er drei Mal so hoch, in der Mobilität sieben Mal so hoch sein.

Wo kommt der zusätzliche Ökostrom her?

Die Stromproduktion in Wien sinkt gleichzeitig um 40 Prozent, weil wir die Gaskraftwerke nicht mit Erneuerbaren ersetzen können. Das heißt aber nicht, dass die Importabhängigkeit von Wien insgesamt steigt, weil der Import von Erdgas und Heizöl sinkt.