Gasabhängigkeit schmälert Gewinn von Wien Energie

Die großen Hoffnungsträger dabei sind Geothermie und Großwärmepumpen (siehe unten). Bei der Fernwärme soll 2040 zudem ein Viertel aus sogenannten grünen Gasen wie Wasserstoff und Biomethan und etwa ein Viertel aus der Müllverbrennung kommen. Bis 2027 will Wien Energie knapp 1,3 Milliarden Euro investieren, etwa die Hälfte davon in die Produktion von Wärme und ein weiteres Viertel in den Ökostromausbau. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen bereits Grünstrom für umgerechnet 630.000 Wiener Haushalten produziert.

Verbraucherpreise

Wien Energie hat die Endkundenpreise für Strom und Gas Anfang des Jahres angehoben. Wie es weitergeht, dazu wollte Strebl keine Prognose abgeben. In Anbetracht der starken Preisschwankungen am Großmarkt wäre das für ihn "Scharlatanerie". Einen Anstieg der Zahlungsausfälle gebe es bisher nicht, die Anzahl der Vereinbarung zu Ratenzahlungen bewegten sich in einem üblichen Ausmaß.