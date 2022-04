Gratwanderung zwischen Gazprom und Sanktionen

Der OMV-Chef betonte, man werde „jederzeit sanktionskonform und im Rechtsrahmen agieren“. Wie aber kann der teilstaatliche Öl- und Gaskonzern weiterhin die Geschäftsbeziehung mit Putins Gasriesen aufrechterhalten? Und gleichzeitig die EU-Sanktionen nicht verletzen? Damit alles noch etwas mühsamer wird, mischt sich die Politik auch ein. Schon erstaunlich, wer aller in Brüssel sich in letzter Zeit zum Gas-Experten berufen fühlt.

Das Zahlungsmodell, mit dem die OMV ab Mai beiden Seiten Recht tun will, liegt längst bei Gazprom. Wie berichtet, hat sich Russland immer noch nicht geäußert, ob man die Modalitäten akzeptiert. Konkret werden zwei Konten vorgeschlagen, eines in Euro und eines in Rubel. So einfach das klingt, so komplex ist dies. Die OMV versucht, das Transaktions- und Währungsrisiko der Gazprom umzuhängen.

Hardliner

Player im internationalen Gashandel gehen davon aus, dass weniger Gazprom Österreich die Energie abdrehen könnte. Sondern sich in der EU die Hardliner für ein Embargo durchsetzen. Ohne Rücksicht darauf, welcher Seite ein solcher drastischer Schritt wirtschaftlich mehr schadet. Bis dato kommt Russland jedenfalls seinen Verpflichtungen gegenüber Österreich nach und liefert ohne Einschränkungen.