Hitzewelle bringt Fernkälte auf Hochtouren

Wie kommt die Kälte zum Kunden?

Wien Energie hat ein etwa 20 Kilometer langes Netz von Wasserleitungen gebaut. In diesen wird fünf bis sechs Grad kaltes Wasser zu den Abnehmern geschickt.

Wie kühlt man damit ein Gebäude?

An die Fernkälte können nur Häuser angeschlossen werden, die ein Klimasystem haben. Das bedeutet, dass kaltes Wasser wie bei einer Fußbodenheizung durch Rohrleitungen fließt. Nur gibt es dabei statt Wärme Kühlung an das Gebäude ab. Das Gebäude und die Fernkälte haben separate, in sich geschlossene Wasserkreisläufe. Der Temperaturaustausch zwischen den beiden erfolgt über einen Wärmetauscher.

Was ist ein Wärmetauscher?

Der Wärmetauscher besteht aus mehreren Metallplatten, zwischen denen zwei separate Wasserleitung verlaufen. Dabei gleichen sich durch die Abstrahlung die Temperaturen an. Der Wasserkreislauf des Gebäudes verliert also Wärmeenergie und wird kälter, das von Wien Energie gelieferte kalte Wasser wird wärmer.

Wie wird das Wasser kalt?

Das beim Kunden erwärmte Wasser fließt zurück zu den Kältezentralen von Wien Energie und wird dort wieder gekühlt. In diesen Maschinenräumen kommen sogenannte Kältemaschinen zum Einsatz. Diese funktionieren zum Teil mit Strom, ähnlich wie ein Kühlschrank. Ein Teil der Kältemaschinen nutzt aber auch thermische Energie, verwertet also die Abwärme von der Müllverbrennung um Kühlung herzustellen.

Was hat das mit dem Donaukanal zu tun?

In der Fernkältezentrale am Schottenring wird zur Kühlung auch Wasser aus dem Donaukanal genutzt, wiederum unter Einsatz von Wärmetauschern (siehe oben). Im Winter kann alleine damit ein Grundbedarf gedeckt werden, was Energie bei den Kältemaschinen spart. Da dem Kanal dabei maximal ein Hundertstel seiner Durchflussmenge entnommen wird, hat diese Erwärmung keine Auswirkungen auf das Gewässer.

Kann ich Fernkälte in meiner Wohnung haben?

Sofern das nicht während dem Bau eingeplant wurde, leider nein. Der Aufwand rechnet sich auch nur für große Flächen.