Linz AG baut um acht Millionen Euro Fernkälte aus

Die Linz AG baut ihr Fernkältenetz aus und investiert 8 Mio. Euro in neue Fernkältezentralen. In den kommenden Jahren soll das System nach dem Vorbild der Fernwärme sukzessive weiter ausgerollt werden. Details wurden in einer Pressekonferenz am Dienstag präsentiert.

Bereits seit 1993 besteht in Linz eine Fernkältezentrale im Donaupark, von der aus unter anderem das Brucknerhaus und das Krankenhaus der Elisabethinen versorgt werden. Eine zweite läuft seit einigen Jahren in der Friedhofstraße, sie klimatisiert etwa das Musiktheater.