Tausende Liter Benzin auf Straße

Das gefährlichste Tankwagenunglück in ganz Oberösterreich ereignete sich vor 50 Jahren in Linz. Glücklicherweise explodierten 32.000 Liter Superbenzin nicht. Es war am Samstag, 29. August 1970 in den frühen Morgenstunden. Ein 30-jähriger Chauffeur hatte mit seinem Tankwagen samt Anhänger auf der Unionstraße kurz nach der Westbrücke eine Verkehrsinsel übersehen. Der Tankwagen rammte die Insel, stürzte um und wurde leck. Rund 17.000 Liter Superbenzin ergossen sich auf die Fahrbahn und flossen in die Kanäle. 15.000 Liter Treibstoff blieben im Wrack zurück.