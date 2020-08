Ansturm auf die heimischen Campingplätze

So sieht das auch Herta Wiedlroither, die Leiterin des Camp MondSeeLand (www.campmondsee.at): „Wir achten sehr auf eine angenehme Atmosphäre, bei uns ist jeder Platz abgesteckt. In den Sommermonaten waren wir schon immer voll, heuer haben wir halt fast nur Gäste aus Österreich, das ist ungewöhnlich.“ Wer länger mit Zelt oder Wohnwagen am Mondsee stehen bleiben will, dürfte es schwer haben, auch bei Herta Wiedlroither: „Dazwischen werden spontan immer ein, zwei Tage frei, wenn das Wetter nicht so passt. Sonst sind wir ausgebucht.“