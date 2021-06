Was man tun kann, um die Sommerhitze besser auszuhalten

Stilvoll schwitzen

Hitze, Maske und Make-up sind keine gute Kombination, aber der Trend geht ohnehin zu einem natürlichen Look. Ein Bodyspray sorgt unterwegs für den Erfrischungskick: etwa Rosenwasser und ätherisches Lavendelöl mischen und in eine kleine Sprühflasche füllen. Pfefferminze und Salbei gelten als kühlend und schweißregulierend, ob als Kraut in der mediterranen Küche, als Tee oder in Form eines Deos. Dieses lässt sich ebenfalls selber herstellen: 2 Teelöffel Speisenatron in 100 ml lauwarmem Wasser auflösen, mit ein paar Tropfen Salbeiöl vermischen und in eine kleine Sprühflasche füllen. „Wirkt schweißhemmend und neutralisiert den Schweißgeruch“, weiß König.

Besser schlafen

Bei tropischen Nächten, in denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad fallen, wird das Ein- und Durchschlafen zur Herausforderung. Vor dem Zubettgehen sollte man daher querlüften, lauwarm duschen und auf das Abtrocknen verzichten. Die Flanellbettwäsche sollte im Kasten verräumt werden – kühlender wirken fein gewebte Wäsche-Materialien wie Renforcé, Perkal oder Seersucker, der Pyjama sollte aus Naturmaterialien wie Baumwolle oder Seide bestehen.