Kalt anziehen, es wird heiß: Bis zu 37 Grad möglich

Abkühlung See

Besonders geeignet sind dafür Österreichs Seen. Mit nur 11 Grad Wassertemperatur ist der Gosausee im oberösterreichischen Salzkammergut der erfrischendste. Etwas wärmer hat man es da schon am Tiroler Achensee. Dort misst man derzeit 14 Grad. Attersee, Mondsee, Wolfgangsee, Wörthersee, Ossiacher See sowie Millstätter See laden bei 16 bis 18 Grad zum Baden ein. Mit 23 Grad Wassertemperatur hat man es am wärmsten am Stubenbergsee in der Steiermark.

Ist kein See in unmittelbarer Nähe, gibt es noch immer Flüsse, Freibäder oder den Pool des netten Nachbarn, den man vielleicht für die nächsten Tage einmal mitbenutzen darf.

Egal wie heiß man auf die Abkühlung ist, gilt es aber wie immer, Ruhe zu bewahren: Langsam Füße abkühlen, und nach und nach mit dem Oberkörper ins Wasser gehen. Denn zwischen Außentemperatur und Wassertemperatur können immerhin bis zu 26 Grad liegen.