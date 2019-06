Cool Down: 15 Filme, die auch bei 37 Grad für Gänsehaut sorgen

The Hateful Eight (2015)

Eine Hütte im Schnee, acht Halsabschneider, deren Gefühlskälte die des Blizzards, der draußen tobt noch bei Weitem übertrifft. Quentin Tarantinos bisher letzter Streich. Sein neuester spielt zwar im sonnigen Kalifornien, dürfte uns aber auch kalte Schauer über den Rücken jagen: "Once Upon A Time In Hollywood" über die Morde der Manson Family. Ab Mitte August in unseren Kinos.