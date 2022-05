Weltweit erstmals über 100 Millionen Flüchtlinge

Russlands Krieg in der Ukraine hat zu einem deutlichen Anstieg der Vertriebenen weltweit geführt. "Die Zahl der Menschen, die gezwungen sind, vor Konflikten, Gewalt, Menschenrechtsverletzungen und Verfolgung zu fliehen, hat zum ersten Mal in der Geschichte die erschütternde Marke von 100 Millionen überschritten", erklärte das UNO-Flüchtlingswerk UNHCR am Montag. Dies entspreche mehr als einem Prozent der Weltbevölkerung.