Russland hat Gaslieferungen nach Finnland eingestellt

Finnland bekommt kein Gas mehr aus Russland. "Die Gasimporte durch den Eingangspunkt Imatra sind gestoppt worden", erklärte der finnische Netzbetreiber Gasgrid am Samstagmorgen. An der Station Imatra kommt üblicherweise das für Finnland bestimmte russische Gas an. Auch die finnische Staatsfirma Gasum bestätigte den Lieferstopp. "Die Erdgasversorgung nach Finnland gemäß dem Gasum-Liefervertrag ist abgeschnitten worden", erklärte das Unternehmen.

Gasum werde seine Kunden ab jetzt mit Gas versorgen, das aus anderen Quellen durch die Balticconnector-Pipeline fließe. Die Pipeline verbindet Finnland mit dem Nachbarland Estland. Der russische Gaskonzern Gazprom hatte nach Angaben von Gasum mitgeteilt, dass ab 6.00 Uhr MESZ am Samstagmorgen kein Gas mehr fließen werde. Grund sei, dass Gasum es abgelehnt habe, Rechnungen wie von Gazprom gefordert künftig in Rubel zu bezahlen. Man habe sich jedoch sorgfältig auf eine solche Lage vorbereitet und sei in der Lage, alle Kunden in den nächsten Monaten weiter zu beliefern, so Gasum.