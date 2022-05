Wifo: Importzölle auf russisches Öl besser als Einfuhrstopp

Benzin nicht aus Russland

Benzin und Diesel werden in Österreich fast ausschließlich aus anderen EU-Ländern bezogen und nicht direkt aus Russland importiert. So werden rund 60 Prozent der heimischen Dieselimporte in Deutschland gekauft. Da Russland allerdings ein wichtiger Diesel-Lieferant für die EU ist, ist Österreich hier indirekt abhängig. Eine Verknappung und eine damit verbundene massive Verteuerung von Treibstoffen hätten weitreichende negative Auswirkungen auf die Güter- und Personenbeförderung, so das Wifo.

Innerhalb der EU ist die Importabhängigkeit von russischen Öllieferungen - ähnlich wie bei Erdgas - sehr unterschiedlich. Vor allem geografisch nahe Länder wie Litauen (83 Prozent), Finnland (80 Prozent) und die Slowakei (74 Prozent) beziehen sehr viel russisches Erdöl.