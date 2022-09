Scheinreferenden und Teilmobilmachung: Was Putin jetzt vorhat

Der ukrainische PrĂ€sident Wolodymyr Selenskyj hat die Russen dazu aufgerufen, sich gegen die Teilmobilmachung im Land zu stellen. "Protestiert! KĂ€mpft! Lauft weg! Oder begebt Euch in ukrainische Kriegsgefangenschaft! Das sind die Varianten fĂŒr Euch zu ĂŒberleben", wandte sich Selenskyj am Donnerstag in seiner tĂ€glichen Videoansprache auf Russisch an die vor der Mobilisierung stehenden Menschen in Russland.

Seinen Angaben nach sind bereits 55.000 russische Soldaten in der Ukraine ums Leben gekommen. Selenskyj richtete auch einen Appell an die MĂŒtter und Ehefrauen der Einberufenen. "Zweifelt nicht daran, dass die Kinder der FĂŒhrung Eures Staats nicht am Krieg gegen die Ukraine teilnehmen. Diejenigen, die die Entscheidungen in Eurem Land treffen, schĂŒtzen ihre Kinder. Und Eure Kinder werden nicht einmal beerdigt", sagte er.

An die eigenen Landsleute gerichtet erklĂ€rte Selenskyj, dass die Mobilisierung in Russland ein Zeichen der StĂ€rke der Ukraine sei. Mit der Entscheidung werde der Krieg nun fĂŒr die Russen nicht mehr nur ein Ereignis aus dem Fernsehen sein, sondern ins reale Leben einziehen. FĂŒr die Ukrainer hingegen Ă€ndere sich dadurch nichts, sie wĂŒrden weiter fĂŒr die Befreiung ihres Landes kĂ€mpfen, gab er sich ĂŒberzeugt. Bezug nehmend auf die UN-Vollversammlung erklĂ€rte der ukrainische PrĂ€sident, dass die Ukraine nun von einem noch grĂ¶ĂŸeren Kreis an Staaten der internationalen Gemeinschaft unterstĂŒtzt werde.