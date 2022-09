Tag 208 des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine:

Nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums gerät die russische Luftwaffe in der Ukraine zunehmend unter Druck. In den vergangenen zehn Tage habe sie offensichtlich vier Kampfjets verloren und damit insgesamt 55 Maschinen seit Ende Februar, teilte das Ministerium am Montag unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit.