Die lange Liste mysteriöser Todesfälle in Russland

Spekuliert wird viel, Beweise gibt es keine, verdächtig ist es allemal: Seit Jahresbeginn häufen sich in Russland die Todesfälle von Managern – vor allem aus der Energiewirtschaft. Offiziell gelten sie als Unfälle oder Suizide. Doch die Umstände sind rätselhaft. Von Fensterstürzen und Herzinfarkten nach Halluzinogenen ist die Rede.

Der schwedische Russland-Kenner Anders Aslund vermutet, dass der Kreml dahintersteckt. Grund sei, dass sie Geheimdienst-Informationen im Ausland verraten hätten.

„Natürlich ist es seltsam“, sagt Elisabeth Schimpfössl, Russland-Forscherin an der Aston University zum KURIER. Und Zufall sei es sicher keiner, dass mysteriöse Todesfälle seit Beginn des Ukraine-Kriegs zugenommen hätten. Doch auch wenn der Kreml nicht davor zurückschrecke, „Leute in den Tod zu schicken“, hält sie es für unwahrscheinlich, dass alle Morde von Wladimir Putin beauftragt worden seien. „Dafür waren sie ihm nicht wichtig genug.“ Sie glaubt eher an eine „Barbarisierung der Wirtschaftswelt“ seit Kriegsausbruch. Also alte Streitigkeiten unter Konkurrenten, die zuvor zivilisierter gelöst wurden. Lediglich Lukoil-Vorsitzender Rawil Maganow hätte genügend Gewicht gehabt, um sich die Hände an ihm schmutzig zu machen.

Belege dafür sucht man freilich vergebens. Zumindest solange Putin an der Macht ist.