Berlusconi: Putin wurde zu Krieg gedrängt

Italiens früherer Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist ein Freund des russischen Präsidenten und zögerte nach Kriegsausbruch lange, die Invasion zu verurteilen. Kurz vor der Parlamentswahl sorgte der 85-Jährige nun mit einer Aussage über Wladimir Putin für Aufsehen, indem er in einem TV-Interview am Donnerstagabend behauptete, der Kremlchef sei zum Einmarsch in die Ukraine gedrängt worden.

„Putin wurde von der russischen Bevölkerung, von einer Partei, von seinen Ministern gedrängt, sich diese Spezialoperation auszudenken“, sagte Berlusconi im Sender Rai: „Putin ist in eine wirklich schwierige und dramatische Situation gerutscht.“

Er benutze diesen Ausdruck bewusst, weil Putin von Vertretern der zwei selbst ernannten Republiken im Donbass im Februar aufgefordert worden sei, einzuschreiten. Diese hätten Putin überredet mit der Behauptung, die Ukraine greife die Gebiete immer heftiger an.