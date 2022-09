Scheinreferenden und Teilmobilmachung: Was Putin jetzt vorhat

In vier besetzten ukrainischen Regionen, Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja, lĂ€sst Russland in demokratisch nicht legitimierten Scheinreferenden die Menschen ĂŒber einen Beitritt zu Russland abstimmen. Die Abstimmung, die vom 23. bis 27. September laufen soll, wurde erst diese Woche angekĂŒndigt. Moskau will sich mit Hilfe des Ergebnisses die Gebiete einverleiben. Weder die Ukraine noch die internationale Gemeinschaft werden die Abstimmung unter der Besatzungsmacht Russland anerkennen.

Gleichzeitig will Russland insgesamt 300.000 Reservisten in die Ukraine schicken - rund doppelt so viele, wie SchĂ€tzungen zufolge dort bislang bereits kĂ€mpften. Sie sollen den Wendepunkt bringen in dem bereits seit sieben Monaten andauernden Krieg, der fĂŒr Russland alles andere als erfolgreich lĂ€uft. Durchgesetzt werden soll so unter anderem eine geplante großflĂ€chige Annexion ukrainischer Gebiete.

Doch ist das realistisch? Die wichtigsten Fragen und Antworten: