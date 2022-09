Biden: „Das sollte allen das Blut in den Adern gefrieren lassen“

US-Präsident Joe Biden hat Russland vorgeworfen, das Existenzrecht der Ukraine vernichten zu wollen: „In diesem Krieg geht es schlicht und einfach darum, das Existenzrecht der Ukraine als Staat auszulöschen. Und das Recht der Ukraine, als Volk zu existieren“, sagte Biden in seiner Rede bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York. „Wer auch immer Sie sind, wo auch immer Sie leben, was auch immer Sie glauben, das sollte Ihnen das Blut in den Adern gefrieren lassen.“

Auch auf Putins Atomschlags-Drohung gab der US-Präsident eine Antwort: „Ein Atomkrieg kann nicht gewonnen werden und darf niemals geführt werden“.

Biden verurteilte er einmal mehr das russische Vorgehen: „Niemand hat Russland bedroht, niemand anderer außer Russland hat seinen Nachbarn angegriffen“, warf Biden dem Kreml vor, ehe er sich anderen Themen wie dem Kampf gegen den Klimawandel zuwandte.