Schallenberg verteidigte vor UNO-Generalversammlung Russland-Sanktionen

Dieser Verstoß sei "nicht von irgendeinem Staat" begangen worden, erinnerte Schallenberg, sondern von einem stĂ€ndigen Mitglied des UNO-Sicherheitsrats, "dem Organ, das fĂŒr die Wahrung der Charta und des internationalen Friedens und der Sicherheit zustĂ€ndig ist."

Damit wĂŒrden die Grundlagen "unserer Sicherheit und StabilitĂ€t in Frage gestellt", betonte der Außenminister. "Plötzlich befinden wir uns in einer Welt, in der die Rechtsstaatlichkeit durch das Gesetz des Dschungels ersetzt wird." Eine solche Welt stelle "eine fundamentale Bedrohung fĂŒr uns alle dar, insbesondere fĂŒr kleinere LĂ€nder wie Österreich".

Russland wolle Rechnungen mit "Bomben und Bajonetten" begleichen

"Dieser Angriffskrieg gegen die Ukraine hat mehrere Illusionen zerstört", sagte Schallenberg: "Die Illusion, dass die Sicherheitsarchitektur, die wir nach dem Fall des Eisernen Vorhangs geschaffen hatten, weiterhin eine Friedensdividende zahlen und StabilitĂ€t und Wohlstand garantieren wĂŒrde. Zudem habe es den Glauben gegeben, "dass das europĂ€ische Friedensprojekt Kriege auf unserem Kontinent verhindern wĂŒrde und dass Krisen und Spannungen letztlich mit friedlichen Mitteln, durch Dialog und Diplomatie, gelöst werden können."

Russland wolle seine neoimperialistische Rechnung mit "Bomben und Bajonetten" begleichen, setzte Schallenberg fort, "indem es Zivilisten ins Visier nimmt und GrĂ€ueltaten verĂŒbt, die nach dem humanitĂ€ren Völkerrecht als Kriegsverbrechen eingestuft werden können." Diese "Bomben und Bajonette" wĂŒrden auch auf "die schwĂ€chsten LĂ€nder der Welt" zielen, stellte der Außenminister fest. "Sie stĂŒrzen sie in eine dreifache Krise, in der es an Nahrungsmitteln, Energie und Finanzmitteln mangelt."

Die Rede, in der Putin am Mittwoch eine Teilmobilmachung der russischen Bevölkerung angekĂŒndigt hatte, mache deutlich, "dass dieser Konflikt nicht so bald zu Ende sein wird", bedauerte der Außenminister. Umgehend gab er sich aber kĂ€mpferisch: "Wir sollten nicht in Angst, Selbstzweifel und DefĂ€tismus verfallen. Seien wir unerschĂŒtterlich und bereit, unsere Werte zu verteidigen."