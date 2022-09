Sohn von Kreml-Sprecher fällt auf Fake-Einberufungsbefehl herein

Als ehemaliger Soldat der russischen Atomraketenstreitkräfte wäre der 32-Jährige eigentlich ein perfekter Kandidat für eine Einberufung während der Teilmobilmachung. Doch auch wenn Peskow vage blieb, gab er dem vermeintlichen Offizier zu verstehen, dass er aufgrund seiner Stellung nicht infrage komme. Es gebe schließlich "politische Nuancen", die man bei der Armee in Betracht ziehen sollte, so Peskow. Und weiter: "Es ist nicht ganz richtig, dass ich überhaupt dorthin kommen soll. Dass Sie mich morgen einziehen - glauben Sie mir, das wollen weder Sie noch ich."

Nisowzew blieb während des Telefonats stur, und schließlich schaltete Peskow einen Gang zurück - wohl, um im Fall der Fälle keine Konsequenzen fürchten zu müssen: "Ich werde tun, was mir gesagt wird. Wenn Wladimir Wladimirowitsch (Putin, Anm.) das befiehlt, dann werde ich gehen." Er müsse aber zunächst "ganz allgemein verstehen, was vor sich geht und welche Rechte ich habe", so Peskow.

Der Streich zeigt, dass die Eskalationsschritte des Präsidenten zwar für die breite Bevölkerung, nicht aber für die Familienmitglieder von Regierungsverantwortlichen und Vertrauten Putins gelten. Dass Nikolai Peskow tatsächlich eingezogen werden könnte, gilt als ausgeschlossen. Gleichzeitig hat die Rede Putins zur Teilmobilmachung am Mittwoch zu einer großen Fluchtbewegung in Russland geführt: Flüge in die Türkei oder nach Armenien etwa sind für mehrere Tage ausgebucht, an der Landgrenze zu Finnland stauten sich kilometerweit die Autos.