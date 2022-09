Putin: Teilmobilisierung der Streitkräfte schon am heutigen Mittwoch

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Mittwoch eine Teilmobilisierung der Streitkräfte angekündigt. Er habe die Entscheidung nach einem Vorschlag des Verteidigungsministeriums getroffen, sagte er in seiner ersten großen Fernsehansprache seit dem Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar. Die Teilmobilisierung von 300.000 Reservisten beginne noch an diesem Mittwoch.

"Das ist kein Bluff"

„Wir werden alle Ressourcen nutzen, um unsere Leute zu verteidigen“, erklärte Putin mit Blick auf die Bewohner in den "befreiten" Gebieten im Osten und Süden der Ukraine.