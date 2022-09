Am Freitag starten Scheinreferenden in der Ostukraine

In den vier von Russland weitgehend besetzten ukrainischen Gebieten sind mehrere Millionen Einwohner zu Scheinreferenden √ľber den Beitritt zu Russland aufgerufen. Die Abstimmung, die vom 23. bis 27. September laufen soll, wurde erst diese Woche angek√ľndigt. Moskau will sich mit Hilfe des Ergebnisses die Gebiete einverleiben. Weder die Ukraine noch die internationale Gemeinschaft werden die Abstimmung unter der Besatzungsmacht Russland anerkennen.

Zweisprachige und russische Stimmzettel

W√§hrend die Stimmzettel in den Gebieten Luhansk und Donezk ausschlie√ülich auf Russisch formuliert sind, werden sie in Saporischschja und Cherson zweisprachig sein. Einem √∂rtlichen Medienbericht zufolge seien im Donezker Gebiet bereits 1,5 Millionen Stimmzettel f√ľr die gleiche Zahl an registrierten W√§hlern gedruckt worden. Insgesamt sollen dort mehr als 450 Wahllokale vorbereitet worden sein. Vor 2014 hatte das Donezker Gebiet noch mehr als 3,6 Millionen Wahlberechtigte. Im Gebiet Cherson gaben die Machthaber offiziell 750.000 registrierte W√§hler und knapp 200 Wahllokale an.